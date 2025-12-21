Snow Man佐久間大介、共演者に“明るさ”驚かれる「声優より声がでかい」【ハイスクール！奇面組】
【モデルプレス＝2025/12/21】Snow Manの佐久間大介が12月21日、都内で開催されたTVアニメ『ハイスクール！奇面組』第1話先行上映会に、関智一、武内駿輔、松岡禎丞、小林千晃、戸谷菊之介とともに出席。共演声優陣が佐久間の印象を語った。
【写真】Snow Manメンバーが演じる切出翔（きれいで・しょう）イラストとの比較ショット
本作で共演した佐久間の印象を問われた武内は「僕、びっくりしたのは、佐久間さんがずっと明るい。どの瞬間も、ずっと、このステージに立ったまんま」と裏表なく明るい佐久間に驚いたと告白。関が「変わらないもんね」と同調すると、佐久間は「たしかにそうですね。基本はもう、どこでもこの状態なので、人生生きていて楽しいですね」と胸を張った。さらに、関は「あと、どの声優より声がでかい」と一言。戸谷も「声、通りますよね」とうなずき、佐久間は「めちゃくちゃ褒めてくれるじゃないですか！」と喜んでいた。
私生活の話題になると、小林は「佐久間さんとご飯の趣味が合う」と口に。佐久間は「合うんだよね。一緒にご飯行った」と応じ、「僕たち、“二郎”が好きで。ラーメン二郎、大好きなんです。黄色い看板のところがありまして」と明かした。関が「すごいよね。二郎食ってさ、そのスタイルを2人とも維持しているというのが信じられない」と驚くと、佐久間は「だって野菜いっぱい載ってるじゃないですか。ヘルシーなんですよ」と主張。戸谷は「そんなわけないでしょ」とツッコミを入れたが、佐久間は「野菜炒め作る時も油使うじゃないですか。一緒なんです」と野菜炒めとラーメン二郎との共通点を熱弁していた。
本作は、1980年に『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まり、作中でのキャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されヒットした新沢基栄氏の漫画が原作。一応中学（いちおうちゅうがく）に通う、一堂零（いちどう・れい／CV．関）らからなる5人組「奇面組」が、“ブサイク”であることを個性ととらえ「世の中の歯車となるより、世の中を味付けする調味料になろう」をモットーに、“個性”を活かして次々と奇抜な行動をとり、周囲の人々を常に驚かせ、困らせ、ときに笑わせる姿を、ハイテンションでテンポよく、エネルギッシュに描く。（modelpress編集部）
