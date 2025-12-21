【JIL SANDER】見た目も使用感も抜群！ごほうびに最適な名品「カンノーロ」をご紹介♡
1年間毎日がんばった自分へのごほうびに、憧れブランドのアイテムを贈るのはいかがでしょう？今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、シンプルで洗練されたクリーンなデザインが特徴の【JIL SANDER】が掲げる名品ライン「カンノーロ」をご紹介します。毎日が少し誇らしくなる相棒をぜひチェックしてみて♡
JIL SANDER -ジル サンダー-
1968年にジル・サンダーによって設立されたラグジュアリーブランド。“装飾なきデザイン”をコンセプトに掲げ、高品質な素材、かつ機能性を追求したシンプルで洗練されたクリーンなデザインが特徴のブランド。
恋焦がれた名品ライン、カンノーロ。ほかにない特別さがごほうびに最適
品があって、芯の通った憧れの女性。彼女が持っていたバッグに惹かれたのは、もう何年か前のこと。
「夢を叶えたら、必ず」そう思い続けて、やっと手に入れたのはジル サンダーの名品、「カンノーロ」。
アイコニックなそのバッグは、努力を重ねた自分へのごほうびにあまりにも最適で……。がんばってよかったと心から思えるほどに、使用感も抜群。
この喜びはきっといつまでも忘れない。明日からも、またがんばれる。そう思わせてくれた私の宝物。
Cordinate 華やかで堂々としたレディなセットアップが尊い
一瞬でおしゃれな女のコをイメージづける、イエローの花柄セットアップが今季のブランドイチオシウエア。
黒のブーツで締めつつ、バッグは“カンノーロ”といえばおなじみの横長なバッグでファッショナブルな雰囲気を存分にアピール。
Item バッグ
シリーズ新作のバケツ型がより使いやすい。
撮影／三瓶康友（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／笠原百合 ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／金川紗耶（本誌専属）
※バッグ、財布のサイズ（タテ×ヨコ×マチcm）は編集部調べです。
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海