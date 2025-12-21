スターバックス×抹茶の贅沢時間、玉露づくしの冬限定メニュー登場

一年の締めくくりや新しい年の始まりに、少し特別な一杯を楽しみたい。そんな想いに寄り添う冬の新作が、スターバックスから登場します。玉露の旨みと抹茶の香りを重ねた上質なビバレッジに、植物性ミルクを使った心温まるラテ、さらに進化したフードメニューまで勢ぞろい。慌ただしい季節の合間に、ほっと深呼吸したくなるような時間を届けてくれるラインアップです♡

玉露×抹茶のご褒美ビバレッジ

年末年始に向けて登場するのは、玉露入り抹茶を贅沢に使った2種の“抹茶づくし”ビバレッジ。希少な玉露を使用し、全国でも数少ない「茶師」※2監修のもと開発されています。

『玉露抹茶フラペチーノ®』はTallサイズのみで、お持ち帰り687円、店内利用700円。玉露入り抹茶に抹茶あんペーストを重ね、抹茶ホイップと抹茶フィアンティーヌをトッピングした、食感も楽しい一杯です。

『玉露抹茶ラテ』(Hot)はTallサイズのみで、お持ち帰り638円、店内利用650円。スチームミルクと合わせることで、抹茶と玉露の奥行きある味わいをじっくり堪能できます。

※1日本国内茶種別総生産数量(令和5年度)全国茶生産団体連合会調べ

植物性ミルクで心ほどける一杯

もう一つの注目は、『はちみつ生姜米糀ミルクラテ』(Hot)。国産米由来の米糀ミルクを使用し、自然な甘みと発酵由来のまろやかさが特長です。ブロンドエスプレッソと合わせ、仕上げに生姜はちみつをトッピング。

Shortはお持ち帰り599円、店内利用610円、Tallはお持ち帰り638円、店内利用650円で展開します。寒い季節に体の内側から温まる、やさしい味わいが魅力です。

※はちみつを使用しています。

※米糀ミルクは、牛乳や乳飲料ではありません。

進化したフードと新定番スイーツ

フードメニューも見逃せません。新しい形に生まれ変わった『チョコレートチャンクスコーン』は、お持ち帰り275円、店内利用280円。

『抹茶&ホワイトチョコスコーン』は、お持ち帰り285円、店内利用290円で、抹茶の風味とホワイトチョコの甘さが好相性です。

さらに、スターバックス初のグルテンフリー商品として『米粉カステラ』『抹茶の米粉カステラ』が登場。各お持ち帰り970円で、やさしい甘さとふんわり食感が特長です。

※グルテンフリーは、小麦等のアレルゲンが含まれていないことを意味するものではありません。

年末年始に寄り添うスターバックスの想い

玉露と抹茶の奥深い味わい、植物性ミルクのぬくもり、そして進化したフード。スターバックスの冬の新作は、誰かと過ごす時間にも、自分を労わるひとときにもそっと寄り添ってくれます。

忙しい季節だからこそ、一杯のドリンクとともに心を緩める時間を大切に。年末年始の特別な瞬間を、抹茶の香りとともに楽しんでみてはいかがでしょうか♪