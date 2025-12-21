「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）

２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会の女子フリーが行われ、今季限りで現役引退を表明しているＳＰ首位の坂本花織（２５）＝シスメックス＝はフリー１５４・９３点、合計２３４・３６点をマークし、１９８５年から８連覇した伊藤みどりさん以来史上５人目となる５連覇を達成。日本女子初の３大会連続五輪代表入りを決めた。

年齢制限のため五輪選考外の島田麻央（１７）＝木下グループ＝がフリー１４８・７５点、合計２２８・０８点をマークし、２年連続２位。千葉百音（２０）＝木下グループ＝が、ＳＰ４位から逆転で３位表彰台にのり、選考上のライバルとみられていた渡辺倫果を上回り、自身初の五輪代表入りへ前進した。ＧＰファイナル２位の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は４位で代表入りが確実となった。五輪代表は、全競技終了後に行われる選考委員会を経て発表される。

演技後、涙した坂本は取材ゾーンでも涙が止まらず。「演技してる最中はほんとに集中して最後の最後まで自分らしい滑りができた。満足。終わってからやっとこの大会で最後なんだと思って・・・。それがすごく・・・きました」と号泣。「こんな大変な経験いっぱいしたけど、今日もなんとか乗り越えたなって気持ちと、拍手が鳴りやまないのを聞いてて、ほんとたくさんの人に支えてもらってたんだなとすごく感じた」と振り返った。これまでの人生を思い返しながら「なんか本当に何をするにも三日坊主だった自分だったけど、スケートだけはこんなにも長く続けられた。３歳の時に大変と知らずにやりたいって言って始めて。色んな経験をして、それでもたくさんの経験をさせてもらえて。なんか人生虹色だなって感じがしました」と独特の表現で笑った。