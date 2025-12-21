ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２０日、ロシアによるウクライナ侵略の終結に向けた和平案について、米国がロシアを交えた３者協議を米フロリダ州で行うことを提案したと記者会見で明らかにした。

ウクライナとロシアの交渉団は、それぞれ米国との協議のために訪米し、１９日にはウクライナと米国との会談が行われた。

ウクライナ国営通信によると、会談結果について報告を受けたゼレンスキー氏は２０日、首都キーウで記者団に「捕虜交換や首脳会談につながるのであれば、反対する理由はない」と語り、３者協議への参加に前向きな姿勢を示した。

焦点の東部ドンバス地方（ドネツク、ルハンスク州）の扱いについては、「被占領地域にはロシアがとどまり、防衛している地域はウクライナが統治することが公平だ」と主張した。防衛地域からもウクライナ軍が撤退するように求める米露との立場の違いは大きく、３者協議が実現しても「新しいことは出てこない」と進展は期待できないとの見通しを示した。

一方、タス通信によると、ロシアのユーリー・ウシャコフ大統領補佐官は２１日、３者協議の構想について「現時点で真剣に語る者はおらず、検討もされていない」と記者団に述べた。