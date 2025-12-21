漫才ナンバー１決定戦「Ｍ−１グランプリ ２０２５」決勝が２１日、東京・テレビ朝日で行われた。

霜降り明星・粗品に苦言を呈したところ特大の粗品爆弾で反撃された笑い飯・哲夫が審査員席に。司会の今田耕司に、審査員紹介時にわざと飛ばされ「ちゃうちゃう！話題！いま注目の人や！ネットニュース僕のことしか書いてない」と声を上げた。

哲夫が「注目されるべきはネタ。僕のことなんかどうでもいい」と言うと、今田が「１人だけどうでもいいと思えない人が見てる」とイジり。これに哲夫は「あっ、たしか武智くんと久保田くんが僕の審査に苦言を？」と小ボケで返すも、若干スベリ気味のスタートとなった。

発端は哲夫と粗品が審査員を務めた１３日の女芸人ナンバー１決定戦「ＴＨＥ Ｗ ２０２５」決勝。粗品が歯に衣着せぬ猛毒＆ロング評論を繰り出し話題に。

これに哲夫が１７日のＦＭ大阪「赤ｍａｒｕ」で、論評回数が「粗品５回、俺が最低回数の２回。えっ、そんな差あるねや。そんだけしかコメントさせてもらってないんや。次から断ろかな」と発言。日本テレビが求めていたのは理解しているとしつつ、粗品審査について「もうちょっと短くてよかった」とし、「コメントする回数増えるくらいにしてもらわんと、今後やりません」と述べた。

しかしこれに粗品が１９日にＹｏｕＴｕｂｅ動画で反撃。「何がアカンねん？」「哲夫さん、あなた大した審査コメントしてはらなかったじゃないですか」「後輩の方が出番回ってきてスネてるんですよ、あなた。かなりの小心者ですよ。ちょっとダサすぎてしんどいかな。格好悪いですよ」「あなたの審査コメントに需要なかったんでしょ。本番中にそう判断されたんじゃないですか」とぶっ放した。

粗品レーダーにロックオンされてＭ−１審査員席に座った哲夫は、めぞんの論評時には「おふたりの立ち姿がとても美しくて、Ｍ−１のトロフィーのように見えた、大小の感じが綺麗」と語った。霜降りがＭ−１優勝した際のことに引っかけたのかもしれないが、会場は反応が薄く「すみません、なんか変な感じで」とおわび。「プレッシャーも何もないですよ」と笑わせた。

ネットも笑いが広がり「哲夫すべってるｗ」「何かを意識してるｗ」「哲夫さっそくすべってるけど大丈夫か？」「粗品のせいで審査員が緊張してんの伝わってしんどいｗ」「哲夫さんこっちが緊張するわｗ」「哲夫緊張しないで」「哲夫のコメントの時みんな緊張してるの笑う」「無駄にハラハラするボケをブチ込んだうえにややスベりするのやめてｗ」「粗品の影響受けすぎてトバッチリな哲夫にクソワロタｗ」「うっすらスベるという結果…ｗ」と反応する投稿が集まった。