「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）

２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会の女子フリーが行われ、今季限りで現役引退を表明しているＳＰ首位の坂本花織（２５）＝シスメックス＝はフリー１５４・９３点、合計２３４・３６点をマークし、１９８５年から８連覇した伊藤みどりさん以来史上５人目となる５連覇を達成。日本女子初の３大会連続五輪代表入りを決めた。年齢制限のため五輪選考外の島田麻央（１７）＝木下グループ＝がフリー１４８・７５点、合計２２８・０８点をマークし、２年連続２位。千葉百音（２０）＝木下グループ＝が、ＳＰ４位から逆転で３位表彰台にのり、選考上のライバルとみられていた渡辺倫果を上回り、自身初の五輪代表入りへ前進した。ＧＰファイナル２位の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は４位で代表入りが確実となった。五輪代表は、全競技終了後に行われる選考委員会を経て発表される。

冒頭のダブルアクセルを決めると、続く３回転フリップ、３回転ルッツ−２回転トーループも着氷した。後半の３回転サルコー、３回転フリップ−３回転トーループ、ダブルアクセルからの３連続ジャンプも決めきり、最後の３回転ループも鮮やかにまとめた。

両手を広げてのフィニッシュ後、坂本は両手で顔を覆い涙。リンクサイドや観客席では長年切磋琢磨してきた樋口新葉、三原舞依ら仲間たちも涙を流した。キスアンドクライでその姿をみた坂本は「泣いてる！」と感動した表情を浮かべ、得点を見届けると、天を仰いで涙。コーチを力強く抱き合った。

「もううれしいの一言に限ります。いつも練習している気持ちで１つ１つ丁寧に集中して演技することができた。きょうの演技は満足です。本当にそれが１番安心しました。１回目と２回目との目標度合いが違って、出てからの目標が明確になったので。そこを達成したいので。五輪へのスタートが切れた」と涙ながらにうなずき「１番の目標は団体と個人でメダルをとること。目標に向かって頑張りたい」と、誓った。