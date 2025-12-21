¡Ú¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Û¥Ñ¥ê¶â¡¦Æü²¼¾°¤¬£Ö¡¡¼¡¤Ï¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ë¾È½à¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¾ì¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹³Êµ»¿¶¶½ºâÃÄ¶¨»¿¡ËºÇ½ªÆü¡Ê£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¶ðÂôÂÎ°é´Û¡Ë¡¢ÃË»Ò¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó£·£·¥¥íµé¤ÇºòÇ¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ²¦¼Ô¤ÎÆü²¼¾°¡Ê£²£µ¡á¥Þ¥ë¥Ï¥óËÌÆüËÜ¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ËÙËÌ°ìºéË¾¡ÊµÜºê¸©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£´¡½£°¤Ç¾¡Íø¡£»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¡ÊËÙËÌ¤Ï¡Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¡ÊÎý½¬Áê¼ê¤È¤·¤Æ¡ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ç¡¢¼ê¤ÎÆâ¤âÁ´Éô¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£É¬Í×°Ê¾å¤Ë·Ù²ü¤·¤¹¤®¤Æ¡¢Å¸³«¤¬ºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÏÀµÄ¾¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¡¢¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎÂç²ñ¤Ë¾È½à¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¾ì¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¡Êº£Ç¯¡ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢£²°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤¬¸½¼Â¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æü²¼¤ÏÁêËÐ·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿Á°¤Ë½Ð¤ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤¬ÆÃÄ¹¡£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¤â¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñµ»¤Ç¤¢¤ëÁêËÐ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÁê¼ê¤òÅê¤²ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬ºÇ¶¯¤Ê¤Î¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼£¶£µ¥¥íµé¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÀ¶²¬¹¬ÂÀÏº¡Ê£²£´¡á¥«¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£Á°Æü£²£°Æü¤Ë¤Ï¡¢Ëå¤Î¤â¤¨¤â½÷»Ò£µ£²¥¥íµé¤òÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·»Ëå£Ö¤òÃ£À®¤·¤¿¡£