■これまでのあらすじ

息子が体調を崩して入院し、妻が付き添いを続けていたが、夫は協力せず仕事や飲み会を優先していた。飲み会で友人から「このままでは妻に捨てられる」と忠告されても、夫は「捨てられるもんなら捨ててみろ」と取り合わなかった。数日後、帰宅した夫は家から妻と息子の姿が消えていることに気づく。事情を知る友人の妻によれば、息子は前日に退院していたというのだ。



妻が会いたがっていないって…なぜ!?サイテーな父親もう1人の友だちがバラしてた！私も本気って…？お望み通り…息子の退院日すら知らず、妻子の行方もつかめない健斗は、頼みの綱の友人の家を訪れました。しかし和葉の行方を知っているらしい友人の妻は、彼女の行き先を教えようとしません。理由は「和葉が会いたくないと言っているから」。しかも夫たちが飲み会で口にした「捨てられるもんなら捨ててみろ」という発言は妻たちに伝わっていました。「お望み通り捨ててやる」と言い放つ友人の妻。このままではふたり仲良く捨てられてしまう…!?(紙屋束実)