【クックパッドで人気】ツナ入りでご飯に合う◎「大根と塩昆布の作りおき」を試してみた！

11月に人気だった、「大根と塩昆布の作りおき」を試してみた！

クックパッドニュースでは、料理に関するさまざまなテーマの記事を配信しています。多くの記事のなかで、2025年11月によく読まれていた、『冷蔵庫にあると安心！「大根と塩昆布」で作りおき』の記事で紹介した「大根とツナの常備菜」を実際に作ってみました。

味付けはツナ＆塩昆布

1. フライパンでごま油を熱し、皮をむいて細切りにした大根をさっと炒めます。





2. 油を切ったツナ缶と塩昆布、ゆずこしょうを加えて混ぜます。塩で味を調節しましょう。





3. 保存容器に入れ、冷やすと味がなじみます。





ゆずこしょうがピリッとアクセント





冷蔵庫で1日寝かせてから、食べてみました。





炒めた大根はしんなりしつつも歯ごたえがあり、適度に水分が抜けてツナと塩昆布の塩気がなじんでいます。

少しだけ加えたゆずこしょうが、味をピリッと引き締める良いアクセントになっていました。

ご飯にもお酒にも合う味わいで、たっぷりと作ったのにあっという間に完食。とても簡単でおいしかったので、また大根を買ってきたら作ろうと思います。

大根の食べきりにも◎

実際に作った方からも、「お酒のあてにぴったり！」「さっぱりしておいしくて、いくらでも食べられそうです」と感動のつくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）が寄せられています。

大根を丸ごと買った時、煮物やサラダを作っても余りそうなら、この作り置きを仕込んでおくとおいしく食べ切れそうです。

簡単でおいしい大根の常備菜、ぜひ一度作ってみてくださいね。

（TEXT：菱路子）