【柏木陽介引退試合】YOSUKE FRIENDS 2−2 KASHIWAGI GENERATIONS（12月21日／岐阜メモリアルセンター長良川競技場）

【映像】加藤茶「ヘッキシ！」→ファン「カトちゃんペ」コール

柏木陽介の引退試合に加藤茶が登場。あの“くしゃみ芸”も飛び出したキックインセレモニーにファンが歓喜している。

12月21日に岐阜メモリアルセンター長良川競技場で、柏木陽介引退試合「仲間に感謝、岐阜から未来を」が開催された。浦和レッズで共にプレーした選手を中心に構成された「YOSUKE FRIENDS」と、同世代の元日本代表選手たちを中心に構成された「KASHIWAGI GENERATIONS」が激突。その一戦のキックオフセレモニーを務めたのは、お笑い界のレジェンドだった。

両チームの選手がスタジアムに入場して整列する中、キックインセレモニーに登場したのはザ・ドリフターズのメンバーである加藤茶だ。ヒゲダンスのBGMが流れるピッチに、妻の加藤綾菜と一緒に姿を現した。

これには柏木解説員を務めたペナルティのワッキーも「うわっ！茶さん！これぞ本当のレジェンドですよ」と驚きながら興奮した。

「みなさん足元の悪い中、ご苦労様です。だいぶ寒いとは思いますけど、今日は盛り上がって楽しんでいきましょう。あたくしが芸能人の加藤茶でございます」と挨拶し、「みなさん寒いですけど、風邪をひかないように」と述べると、「ヘッキシ！」とお馴染みのくしゃみ芸を披露した。

その後、左手で杖をつきながらも右足で力強くボールを蹴り、柏木の長男がボールをしっかりと受け止めた。すると、駆けつけたFC岐阜のサポーターからは「カトちゃんペコール」が送られた。

スタジアムがどよめいた加藤茶との関係性について、柏木の妻・佐藤渚は「もともと奥様の綾菜さんの弟さんとウチの夫（柏木陽介）がお友だちで、『会わせたい人がいる』ということで紹介してもらいました」と明かした。

まさかのレジェンドの登場に、ファンもABEMAのコメント欄やSNSで「なんで！？」「まじか！」「なんの繋がり」「すげぇ」「柏木の人脈どうなってんだ」「芸能界の大物きた」「カトちゃんきたー」「柏木陽介の引退試合に加藤茶が登場！！！凄い」「加藤茶来ちゃったよww」「加藤茶と親交あるってどんだけ」「加藤茶さんのくしゃみ芸出たw」「加藤茶さんいつまでも声若いなー」「ガチで加藤茶じゃんwwwww」「カトちゃんお元気で何より」「スタジアムで加トちゃんペコールをするなんて一生に一度あるかないかだぞ」と大興奮だった。

（ABEMA／柏木陽介 引退試合）