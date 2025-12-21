「ゴールスコアラーがいない」昨季33発の日本人エースを擁する名門をW杯２度出場の名手がバッサリ 新体制で４戦４敗の大不振「この監督は運に恵まれていない」

「ゴールスコアラーがいない」昨季33発の日本人エースを擁する名門をW杯２度出場の名手がバッサリ 新体制で４戦４敗の大不振「この監督は運に恵まれていない」