「ゴールスコアラーがいない」昨季33発の日本人エースを擁する名門をW杯２度出場の名手がバッサリ 新体制で４戦４敗の大不振「この監督は運に恵まれていない」
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人４選手をスコットランドランドの名門セルティックは、新監督を招聘してから大苦戦を強いられている。
ブレンダン・ロジャーズ元監督の電撃辞任後、マーティン・オニール暫定監督の下で復調したかに思えたが、ウィルフリード・ナンシー新監督が就任してからは、公式戦４連敗と泥沼の状態だ。
セルティックの専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、セルティックOBでワールドカップに２度出場した元スコットランド代表MFのジョン・コリンズ氏は、『BBC Radio Five Live』で「時間が必要だ」と話している。
「オニール政権で８戦７勝という良い流れにあったチームを引き継いだ。そのときの試合を見れば、マーティンもかなり幸運だったと知っているだろう。だが、彼は乗り越えてポイントを積み重ねた」
「この監督は運に恵まれていない。今はケガも多い。本当のCFがいない。純粋なゴールスコアラー不在で戦えば、どんなチームも苦しむものだ。限られたスカッドから選ばなければならない。多くの主力選手が離脱しているからだ。そういった選手たちが新年に戻ってくるのを願っているだろう」
昨季に33ゴールを挙げたエースの前田がいるものの、ゴールゲッターが不在だと考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
ブレンダン・ロジャーズ元監督の電撃辞任後、マーティン・オニール暫定監督の下で復調したかに思えたが、ウィルフリード・ナンシー新監督が就任してからは、公式戦４連敗と泥沼の状態だ。
セルティックの専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、セルティックOBでワールドカップに２度出場した元スコットランド代表MFのジョン・コリンズ氏は、『BBC Radio Five Live』で「時間が必要だ」と話している。
「オニール政権で８戦７勝という良い流れにあったチームを引き継いだ。そのときの試合を見れば、マーティンもかなり幸運だったと知っているだろう。だが、彼は乗り越えてポイントを積み重ねた」
昨季に33ゴールを挙げたエースの前田がいるものの、ゴールゲッターが不在だと考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】