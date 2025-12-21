BUDDiiS、2026年春のホールツアー、幕張メッセ 幕張イベントホールでの2DAYS追加公演を発表！公演タイトルも決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BUDDiiSが、2026年春に開催するホールツアー『BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -』の追加公演を発表した。

■2026年春のホールツアータイトルは『BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -』に決定！

2日間に渡り開催した『バディフェス!!2025 ～世界で一番美しいのはだぁれ？～』の最終公演にて、春のホールツアー追加公演を発表。会場は幕張メッセ 幕張イベントホールにて開催される。

BUDDiiSとして同会場でライブを行うのは、2023年に開催した『BUDDiiS vol.06 - BRiLLiANT -』以来となる。

また公演タイトルも『BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -』に決定。”花のように愛や成長が時間の中で咲く”という意味が込められており、花と刺繍をモチーフとしたロゴはメンバーのSEIYAが制作した。

2026年の2月から6月の約半年間という中で、メンバーの成長とバディへの愛情が深く刻まれてゆくツアーになるはずだ。追加公演のチケットは、12月21日20:00よりファンクラブ先行受付がスタート。

■ツアー情報

『BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -』

[2026年]

02/27（金）千葉・市川市文化会館＜SOLD OUT＞

03/01（日）愛知・愛知県芸術劇場 ＜SOLD OUT＞

03/22（日）宮城・東京エレクトロンホール宮城＜SOLD OUT＞

03/28（土）滋賀・びわ湖ホール 大ホール＜SOLD OUT＞

03/29（日）大阪・フェスティバルホール＜SOLD OUT＞

04/12（日）北海道・カナモトホール

04/29（水・祝) 神奈川・パシフィコ横浜国立大ホール＜SOLD OUT＞

05/02（土）福岡・福岡サンパレス＜SOLD OUT＞

05/04（月・祝）兵庫・神戸国際会館こくさいホール＜SOLD OUT＞

追加公演

06/06（土）千葉・幕張メッセ 幕張イベントホール＜1部＞

06/06（土）千葉・幕張メッセ 幕張イベントホール＜2部＞

06/07（日）千葉・幕張メッセ 幕張イベントホール

■関連リンク

BUDDiiS OFFICIAL SITE

https://buddiis.com/