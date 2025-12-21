神はサイコロを振らない、完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－ FAKE/TRUTH』に挿入歌「The Ssyba」を書き下ろし

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

神はサイコロを振らないが、12月28日21時からTBS系で放送される、福山雅治主演完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－ FAKE/TRUTH』の挿入歌に新曲「The Ssyba」（ザ・シヴァ）を書き下ろすことが発表された。

■「The Ssyba」は破壊と創造の神であるシヴァ神をモチーフに対になるキーワードが散りばめられている！

「The Ssyba」はドラマ放送後の12月29日0時00分より配信リリースされることも発表された。

本ドラマは12月24日に全国公開される『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の公開を記念した完全新作スペシャルドラマ。2023年のTBS系日曜劇場『ラストマン―全盲の捜査官―』では、神はサイコロを振らないは「修羅の巷」を挿入歌として書き下ろしており、2度目の挿入歌担当となる。

『ラストマン－全盲の捜査官－ FAKE／TRUTH』は、福山雅治演じる、事件を必ず終わらせる最後の切り札＝“ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマ。

挿入歌として書き下ろした、新曲「The Ssyba」は、破壊と創造の神であるシヴァ神をモチーフに対になるキーワードが散りばめられており、ミステリアスにドラマを彩る楽曲となっている。

ジャケット写真も本日公開され、真っ二つに割れた白と黒の背景に2つの存在が重なり対を表現した楽曲とリンクするようなジャケット写真となっている。

■リリース情報

2025.12.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「The Ssyba」

■番組情報

TBS完全新作スペシャルドラマ『ラストマン―全盲の捜査官― FAKE／TRUTH』

12/28（日）21:00～

脚本：黒岩勉

演出：平野俊一

出演：福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊（スペシャルドラマゲスト）松本若菜、吉田鋼太郎、向井康二

(C)TBS

■映画情報

『映画ラストマン -FIRST LOVE-』

12月24日（水）全国ロードショー

出演：福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、ロウン、月島琉衣、寛一郎、谷田歩、黒田大輔、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊、上川隆也、宮沢りえ

脚本：黒岩勉

監督：平野俊一

配給：松竹

(C）2025映画「ラストマン」製作委員会

