「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）

２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会の女子フリーが行われ、年齢制限のため五輪選考外の島田麻央（１７）＝木下グループ＝がフリー１４８・７５点、合計２２８・０８点をマークし、２年連続２位に終わった。

ジュニアで敵なしの１７歳だったが、日本一にはあと一歩届かなかった。フリー「ミラクル」にのって、冒頭のトリプルアクセルを成功させると、続く４回転トーループでは転倒。それでも続く３回転ルッツ−３回転トーループを決めた。その後も３回転サルコー−３回転トーループ、後半のジャンプも次々と成功させて、得点を重ねた。

演技を終えた島田は「自分は五輪にかかってないけど、かかっているぐらい緊張した。けどその中でアクセルが降りられてよかった」と振り返り、「この（次の）４年間を大事に頑張りたい。４年後はこの全日本までにしっかり国際大会で勝ち続けて、そしてこの舞台で、こうやって坂本選手みたいに優勝して五輪を決めたいなって思いました」と２０３０年の五輪を見据えた。