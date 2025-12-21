漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系で生放送され、3年連続決勝のヤーレンズがファーストラウンドで敗れた。

トップバッターで登場。結婚したい楢原真樹（39）の悩みが脱線しまくり、余談なく小ボケを挟み込みながら笑いを連発。出井隼之介（38）は客席をあおるなど、熟練の技で場を盛り上げた。司会の上戸彩は「さすがでしたね。一気に会場も暖まりましたし」と笑顔で称賛。楢原も「手応えあり！」と宣言した。

昨年まで令和ロマンがトップバッターで2連覇したが、元々は不利と言われる最初の登場。ヤーレンズは点数が思ったように伸びず、合計843点止まりだった。7番手のたくろうが861点を出した段階で4位以下が確定した。

一昨年に初の決勝に進出し、令和ロマンに1票差で優勝を逃した。今年で3年連続の決勝に進んだが、頂点には届かなかった。敗退が決まった楢原は「来年僕たちはM−1グランプリに…出〜刃〜包丁！」とボケ、悔しさを押し殺した。

21回目を数える今年は、過去最多の1万1521組がエントリー。エバース、豪快キャプテン、真空ジェシカ、たくろう、ドンデコルテ、ママタルト、ヤーレンズ、ヨネダ2000と、敗者復活から勝ち上がったカナメストーンを含む10組が、漫才日本一の称号と賞金1000万円を懸けて争った。審査員は9人で、礼二（中川家）、山内健司（かまいたち）、塙宣之（ナイツ）、博多大吉（博多華丸・大吉）、哲夫（笑い飯）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、駒場孝（ミルクボーイ）、後藤輝基（フットボールアワー）、海原ともこ（海原やすよ・ともこ）が務めた。番組MCは今田耕司、上戸彩。予選を通じ、最も上位に進出したベストアマチュア賞は、準々決勝に進んだピ夜が受賞した。