防災グッズ、ちゃんと備えていますか？

いざというときのために用意した防寒具も、押し入れの奥で眠ったまま…なんてこと、よくありますよね。本当に必要なときにサッと使えるのか、不安を感じた経験はありませんか。

そんな「しまい込む防災」にモヤモヤしている方にこそ知ってほしいのが、日常に溶け込む防災の新しい形「フェーズフリー」です。

押し入れ防災から日常防災へ。「フェーズフリー」という考え方

災害対策が「特別な日だけ触れるもの」であっては、本当の安心にはつながりません。フェーズフリーとは、普段使いのアイテムが非常時にも役立つよう設計された状態のこと。

日常と非日常の境界をなくし、いつも「もしも」に備えるという、合理的な発想です。この思想を形にしたのがオールラウンドシュラフ「BOO-SAI」。防災を暮らしに馴染ませるためのプロダクトです。

おうち時間も快適。着る寝袋「BOO-SAI」の魅力

冬のリビングではブランケットが定番ですが、動くたびにずり落ちたり手がふさがったりと不便なことも。「BOO-SAI」はそんな悩みに応えます。

ベンチコートモードにすれば、暖かさを保ったまま読書やコーヒータイムも自由に楽しめます。内側のフランネル生地はやわらかな肌触りで、暖房の設定温度を下げても快適に過ごせるほどです。

もしものときに頼れる防災スペック

保温性も備え、-20℃の冷気に当たっても内側は暖かさを保つよう設計されているよう。これなら、停電で暖房が使えない状況でも、冷気から身体を守ってくれます。

避難所などプライバシーが確保しにくい場面では、頭部を覆うマミー型フードが視線や音を遮り、安心できる空間を作ります。さらに反射テープで夜間の視認性を高め、担架としても使えるなど、細部にまで安全への工夫が施されています。

日常を快適にする1着が、非常時にも頼りになる。「BOO-SAI」は、防災アイテムをしまい込むものから「使いながら備える」ものへと変える、新しいスタイルです。

今回ご紹介しきれなかった工夫の数々については以下よりチェック。これをきっかけに、「フェーズフリー」を生活に取り込んでみてはいかがでしょう。

日常も非日常も【全てのフェーズ】に対応！オールラウンドシュラフ【BOO-SAI】 11,880円 超早割20%OFF machi-yaで見る

