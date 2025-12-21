「無地だと物足りない」大人へ！【ZARA】1点投入で着映える♡「優秀スウェット」

無地だとなんだか地味……。スウェットコーデに物足りなさを感じているミドル世代におすすめしたいのは、1点投入で着映える【ZARA（ザラ）】の「優秀スウェット」。今回は、主役級の存在感を放つ個性的なデザインで、ワンランク上の着こなしを楽しめそうなスウェットシャツをご紹介します。

着映え力抜群！ 冬コーデが垢抜ける優秀スウェット

【ZARA】「メタリックスウェットシャツ」\3,170（税込・セール価格）

メタリックなゴールドカラーとシルバーカラーでデザインした、ニュアンス感のあるプリント柄がおしゃれなスウェットシャツ。着映え力が高く、1点投入するだけでいつものコーデが垢抜けた印象に。メタリックカラーがキラッと光り、重くなりがちな冬の装いも華やかに仕上がりそうです。

マンネリ回避に効果的！ レトロ可愛い主役級デザイン

【ZARA】「ベティ・ブープ©プリントスウェットシャツ」\3,770（税込・セール価格）

レトロでアメリカンポップなデザインが、今っぽくて可愛いベティ・ブープ©のスウェットシャツ。インパクト抜群の主役級スウェットは、コートやジャケットのインナーとしても存在感を発揮。冬コーデのマンネリ回避にも一役買ってくれそうです。

ウォッシュ加工がこなれた印象を与える

【ZARA】「ウォッシュ加工 WEDNESDAY© Tシャツ」\3,770（税込・セール価格）

フロントとバックに大きくWEDNESDAY©のプリントを施した、アイキャッチなデザインが特徴。1枚で着映えるため、シンプルなボトムスを合わせるだけでおしゃれ見えしそう。ウォッシュ加工がヴィンテージライクなムードも演出。こなれ感のあるカジュアルスタイルを楽しめそうです。

キレイめ派もトライしやすいジュエル付きデザイン

【ZARA】「フロント ジュエル スウェットシャツ」\3,590（税込・セール価格）

キラキラ光るジュエルアップリケが上品な華やかさを演出。カジュアルすぎるのが苦手……。そんなキレイめ派のミドル世代もコーデに取り入れやすそう。前後差のある裾とバックタックによる立体感のあるフォルムが、おしゃれ見えをサポートします。シンプルでボトムスを選ばず合わせやすいのも嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i