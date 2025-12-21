今回紹介するのは、Threadsに投稿された、寝たふりをしている投稿主さんに猫ちゃんが見せた様子。静かに距離を縮める姿、そして起きていると気づいたときの反応が微笑ましく、多くの人が見入ってしまったようです。投稿はThreadsにて、表示回数は8万回以上。4,000件を超えるいいねが寄せられていました。

【動画：そろりそろりと近づいてくる子猫→『飼い主が起きていると気付いた』次の瞬間…尊すぎる行動】

寝たフリしてたら、そろーっと近づいてきて…

今回、Threadsに投稿したのは「rena」さん。登場したのは、猫のルナちゃんです。

投稿主さんがアップしたのは、ルナちゃんがまだ幼い子猫時代の様子。投稿主さんが寝たふりをしていると、子猫ルナちゃんは気配を消すように静かに、ゆっくりと近づいてきたそうです。そろーっと歩み寄る姿勢からは、様子をうかがいながらも一緒にいたい気持ちがひしひしと伝わってくるかのよう。

そして、近づいたルナちゃんは投稿主さんが実は起きていることに気づいた模様。その瞬間、ルナちゃんは嬉しさ爆発。喉をゴロゴロ鳴らして、投稿主さんにじゃれついたそうです。よっぽど、投稿主さんのことが大好きなんでしょう。

そんなルナちゃんも、いまでは立派な成猫ちゃん。しっかり大きくなりましたが、可愛さは変わらず。投稿主さん的には、いまも昔も変わらず可愛い子どもみたいなのでしょう。投稿からは、ルナちゃんに対して投稿主さんが変わらぬ愛情を注いでいる様子が伝わってきます。

甘えん坊なルナちゃんに心癒された方が続出

ゴロゴロ喉を鳴らしながら投稿主さんに甘えん坊だった猫のルナちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「何だぁぁぁぁぁあ！この可愛いいきものはぁぁぁぁぁ！！」「猫ってなんでこんなに可愛いんでしょうね…」「ハートを奪われてしまいましたぁぁ！」「可愛すぎる」「これはっ言葉を失う可愛さ！」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、子猫ルナちゃんの可愛さにハートを射抜かれてしまった方が続出したようですね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「rena」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。