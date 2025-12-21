女子ノルディック複合W杯

ノルディックスキー複合女子のワールドカップ（W杯）で背筋が凍るアクシデントがあった。現地19日にオーストリアのラムソーで行われた前半クロスカントリーで、ドイツの19歳ナタリー・アルムブルスターが突如、膝から崩れ落ちるように転倒。実況も「何が起こっているんだ」と困惑の声をあげた。本人も「自分でもよく分からない。体が動かなくなった」と振り返っている。

懸命に上りを登っている途中、アルムブルスターに異変が起きた。膝から崩れ落ちるようにうつ伏せに転倒。20秒以上雪上に寝転がったまま立ち上がれなかった。英放送局「TNTスポーツ」公式Xが「ナタリー・アルムブルスターがレース中に疲労から倒れた」と記して映像を投稿。実況席も「オー！」「ワオ！」「何が起こっているんだ」と困惑の声をあげた。

結果は13位で、後半ジャンプで一つ順位を上げて最終12位。ドイツ公共放送「ZDF」の試合後インタビューでは、涙を浮かべながら「自分でも（何が起きたのか）よく分からない。1周目は調子が良く速いスピードで走れていたのに、（2周目途中で）体が動かなくなった。走ろうと思っても脚が出なかった」と回顧。「でも途中棄権は嫌だった。諦めてはいけないんだということを自分に示したかった」と語った。

しかし翌日に行われた第4戦では見事復活し、3位で表彰台に。ノルディック複合ドイツ代表チーム公式インスタグラムは「あなたは戦士だ！ ナタリー・アルムブルスターが、前日の体調のアクシデントを乗り越え、表彰台にセンセーショナルな復帰を果たし3位！おめでとう！」と祝福した。

ファンからも「とても嬉しい。でも、何よりも大事で素晴らしいのは、あなたの元気な姿だよ!!!」「ショッキングなニュースの後で、このポジティブなニュース。本当に嬉しい！」「信じられない…昨日は雪の中で…だったのに今日は3位…尊敬する」「この上なくリスペクトしてるし、心からおめでとう。なんて強いファイターなんだろう」と賛辞が寄せられた。

アルムブルスターは昨季W杯で総合優勝を果たしている。



