どれが出てもカワイイーーーッッ♡【ガチャ】インパしたら回しとこ！「ミニチャーム」

【東京ディズニーランド】や【東京ディズニーシー】にインパしたら、お土産と共に【ガチャ】もチェックしてみて。パーク内の一部のショップなどで回すことができます。自分へのギフトや、ちょっとした運試しに楽しむのもおすすめです。今回は、見かけたらぜひチャレンジしたい、ここでしか引けない「ミニチャーム」をご紹介します。

目印やお部屋のミニオブジェに！「キーチェーン」

@ftn_picsレポーターHaruさんは、パーク内にある乗り物や建物などをモチーフにした全4種類のなかから「空飛ぶダンボ」を引き当てたよう。あどけないダンボの表情がとってもキュート。ボールチェーンで取り付けられるため、荷物の目印にもぴったりです。お部屋のデスクや棚に飾っても可愛い。

パッケージやお皿も再現！「ミニフードチャーム」

4種類のフードがラインナップしているこちらのチャーム。各フードに合わせてパッケージやお皿なども再現した可愛いアイテムです。こちらもボールチェーン付きで、小さいサイズ感も相まってジャラ付けもしやすいかも。コンプ目当てで同じものがかぶった場合は、友達や家族とお揃いにするのも良さそうです。

