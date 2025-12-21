「シンクロしてるw」「人間みたい」と話題となっているのは、ソファの上でくつろぐ猫ちゃんとお父さんの姿。まるで本当の親子のようなふたりの光景に、笑顔になってしまう人が続出することに。投稿は62万表示を突破することとなりました。

【写真：ソファでくつろいでいた『猫とお父さん』を見たら…思わず撮影した『まさかの瞬間』】

お母さんに「動かないで」とお願いされたお父さん

猫ちゃんとお父さんの姿がまるで本当の親子のようだと話題となっているのは、Xアカウント『猫部長』に投稿された、何気ない日常の風景。この日、キジトラ猫のポテくんはいつものようにソファに座ってくつろいでいたそう。隣にはお父さんもいて、いつも通りのひと時を過ごしていたといいます。

そんなポテくんとお父さんの姿を目撃したお母さんは、思わずお父さんに「動かないで！」とお願いをすることに。はたして、お母さんがそのお願いをした理由とは…？

あまりにそっくりなポテくんとお父さんの姿にほっこり♪

ソファでくつろぐポテくんとお父さんを見て、「動かないで」とお願いしたお母さん。その理由は…ポテくんとお父さんの体勢がそっくりだったから！

パカッと開いた足の間に左の前足を入れ、右の前足で体を支えるポテくんの姿は、ソファの背もたれに寄りかかってスマホを眺めているお父さんと瓜二つ！見事なまでのふたりのそっくり具合に、お母さんは思わずスマホのシャッターを切ったのでした。

一緒に暮らしていると考え方や所作が似てくるといいますが、それはどうやら猫ちゃんも一緒のご様子。まるで本当の親子のようなポテくんとお父さんの姿にほっこりしてしまいます。

ソファに座ってそっくりな体勢をとるポテくんとお父さんの姿には、「おんなじ格好してる（笑）」「手のつき方まで一緒ですね」「ポテくん、座り方がおっさんｗ」など、温かいコメントが寄せられることに。

Xアカウント『猫部長』では、そんな人間味あふれるポテくんと、三毛猫サラちゃんの幸せいっぱいの日々が投稿されていますよ。

ポテくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「猫部長」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。