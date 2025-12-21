全日本選手権最終日

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権最終日は21日、東京・代々木第一体育館で行われた。女子は坂本花織（シスメックス）が合計234.36点で5連覇を達成し、五輪代表を決めた。年齢制限で五輪に出られない島田麻央（木下グループ）が2位、千葉百音（木下グループ）が3位、中井亜美（TOKIOインカラミ）が4位となった。

坂本が歴史に名を刻んだ。全日本5連覇でミラノ切符を獲得。フィギュア日本女子で史上初の五輪3大会連続出場を決めた。

19日のショートプログラム（SP）は79.43点で首位発進。0.1点の僅差で島田麻央に追われる展開だったが、「燃える」と気合十分で21日のフリーに臨み、演技を終えると両手で顔を覆って涙を流した。

中継のインタビューでは「もう嬉しいのひと言。いつも練習しているような気持ちでスケートのことだけ考えて演技できた。満足です。（代表内定が）一番、安心した」と話した。

今季限りでの現役引退を既に表明。最後の全日本でも輝きを放った25歳が、集大成のミラノに向かう。



（THE ANSWER編集部）