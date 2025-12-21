お笑いコンビ「春とヒコーキ」の“バキ童”こと、ぐんぴぃがこのほど、自身のYouTubeチャンネルを更新。彼女ができたことを報告した。



【写真】迫真の表情で卒業を報告した“バキ童”こと、ぐんぴぃ

YouTubeチャンネルでは20日に「バキ童、彼女できました&卒業しました」と題した動画を投稿。お相手との交際開始時期については「付き合ったのは先々月、10月に入るぐらいかな」と公表した。



出会いは「4年くらい前にマッチングアプリをやって、1人だけ仲のいい女性がいた。（当時）告白したけど、『全然そんなん（男女関係）じゃない』と（断られた）」と明かし、「その後女友達として飯行って悩みを相談する中で、（相手から）『まあ別に付き合って良いけどね』と言われて、『じゃあ、お願いしていいですか』という流れだった」と振り返った。



またYouTubeチャンネルにも使われている“バキ童”だが、「一応、（旅行中の）旅館でそういうことはあった」と“卒業”したことをほのめかした。卒業後にはチャンネルを閉鎖することを予告していたが「一旦続けます。本当の幸せみたいなものがわかっていないので、そこを学んでいくチャンネルになるかもしれない」と継続することを話した。



このめでたい報告はネット上でも大盛り上がり。YouTubeチャンネルの公式X（旧ツイッター）では21日までに16万いいねと、6900万件のインプレッション（表示・クリックをされた回数）が記録され、注目度の高さを伺わせた。所属事務所タイタンの太田光代社長は「大人の階段登ってる」と祝福したが、動画のコメント欄では「名前はどうするんだろう」「素直におめでとうと言って良いのか？」「ほぼ景品表示法違反だろ」「祝福したい気持ちと喪失感が喧嘩している」などの意見が見られた。



（よろず～ニュース編集部）