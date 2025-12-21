アイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の逢田珠里依(20)が、12月15日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で表紙＆巻頭を担当した。



【写真】隠しきれない“盛り上がり”ベッドで魅せたゆるふわ感

自身のSNSにゆるふわな部屋着やぴったりしたキャミソール、ビーチでのショットなどを掲載。表紙の青やビーチでの赤など「今回も沢山の水着を着させていただきました!!」と正当派アイドルながら、ボリューミーな姿をたっぷりと見せている。



「夢だった表紙、皆さんのおかげで叶える事が出来ます ありがとうございます」とファンに感謝。「撮影は初めて訪れる沖縄で 終始とっても楽しい撮影でした!」と振り返った。「コンビニで自分を見つけて実感しました」と店頭に並んだ自身が表紙を務めた「週プレ」の実物に感激した思いも伝えた。



同号は里仲菜月、長澤茉里奈、高崎かなみ、野村るな、白川愛梨、東京オートサロン2026イメージガール「A-class」（森脇梨々香、百田汐里、橘香恋、苗加結菜）、クララプロダクション（ぽたみう、フルートありさ、ちなぷぷ、ゆでたまご、なな茶）も登場している。



（よろず～ニュース編集部）