産休中の上野優華、来年2月に活動復帰へ 今年8月に第2子出産を発表
産休のため音楽活動を休止していた歌手・俳優の上野優華が、2026年2月4日、約2年ぶりとなる新曲「結」（ゆい）をリリースする。21日に発表した。
【画像】「母子共に健康です！」第2子出産を発表した上野優華の報告（全文）
新曲「結」は、上野自身が作詞をし、等身大の思いを歌詞に込めた。作曲は、心温まるメロディーラインに定評のある青葉紘季氏。タイトルの通り、家族、友人、そしてファンら、かけがえのない人々との「結びつき」や絆をテーマにしており、聴く人の心にそっと寄り添うような温かい楽曲に仕上がっている。
活動復帰という新たな門出を飾るにあたり、アーティスト写真も一新。さらに、毎年恒例となるバースデーライブの開催も来年2月7日に開催することも発表した。ライブは二部制で、 第一部は、サポートギターに松井ジャーマンJr.氏を迎えたアコースティックスタイル。第二部は、雰囲気をがらりと変え、厚みのあるトラックをバックにライブパフォーマンスを予定している。
上野は2025年8月21日、自身のXで、第2子出産を公表。「かっこよく可愛く素敵なアーティストであり、母であれるよう頑張ります！これからもよろしくお願いします！復帰に関してはまた後日！一先ず！お疲れ私!!」とつづっていた。
1998年2月5日生まれ、徳島県出身。キングレコード主催ボーカルオーディションで1万人以上の中からグランプリに輝き、2013年に映画『トイレの花子さん 新劇場版』主題歌＆主演デビュー。代表曲に「好きな人」など。シンガーとしての活動を中心に、俳優、ラジオDJ、ナレーターなど多方面で活動。地元徳島では献血推進、危険ドラッグ撲滅啓発、選挙啓発など多数のイメージキャラクターを務め、Jリーグ徳島ヴォルティスの特別応援大使なども務める。2022年11月1日、ギタリスト・北島優一との結婚を発表した。
