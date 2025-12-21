漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝が21日、テレビ朝日系で午後6時半から全国生放送された。

出場順を決める「笑神籤（えみくじ）」のプレゼンターで登場した、パリ・パラリンピック、車椅子テニス金メダリストの小田凱人が衝撃のハプニングを起こした。

小田は6番目のくじで「ヨネダ2000」を引き当てた際「6組目はヨシダ2000」と言い間違ってしまった。慌ててMCの今田耕司が「ヨネダ2000！」とツッコミを入れた。小田は痛恨の表情を浮かべ「ヨネダ2000！」と2回繰り返した。今田は「誰も来ないところでした！」とさらにツッコミを入れた。

X（旧ツイッター）では「ヨシダ2000の発表の瞬間が1番面白かったというオチ」「ヨシダ2000の言い間違えが1番面白かった瞬間だな」「ネタそれ自体よりヨシダ2000の方が面白くて草」などと書き込まれていた。

決勝はヤーレンズ、真空ジェシカ、ドンデコルテ、エバース、ヨネダ2000、豪快キャプテン、めぞん、ママタルト、たくろうの9組に、敗者復活戦を突破したカナメストーンが登場。

審査員は今年も9人。海原やすよ ともこの海原ともこ、フットボールアワー後藤輝基、ミルクボーイ駒場孝、アンタッチャブル柴田英嗣、笑い飯の哲夫、博多華丸・大吉の博多大吉、ナイツ塙宣之、かまいたち山内健司、中川家礼二（53）の9人。昨年、審査員を務めたオードリー若林正恭とNON STYLE石田明が外れ、03年王者の後藤と19年王者の駒場が新たに加わった。決勝戦のMCはコンビを組んで14回目の今田耕司と上戸彩。

大会はプロアマ問わず結成15年以内のコンビに出場資格があり、今回は過去最多1万1521組がエントリー。優勝賞金は1000万円。