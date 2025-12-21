4人組ガールズバンド「Faulieu.（フォリュー）」が来春キングレコードからメジャーデビューし、アルバムリリースと全国ツアーを行うことが21日、発表された。

23年3月に結成し、精力的にライブ活動を行ってきた。26年1月7日にインディーズラストとなるデジタルシングル「LOOP」をリリース。同曲は1月から放送のテレビ東京ドラマチューズ！「略奪奪婚」のオープニングテーマに決定している。

来春発売のアルバムは「すべての強がり女子たちへ」をテーマに、女性の感情をSWEETとBITTERという両極の二面性に落とし込んだ。ワンマンツアー「Faulieu. Major 1st TOUR "MiX"−PHASE01−」は4月29日の東京公演を皮切りに、6月27日の大阪まで全国7都市を回る。

ボーカルとギターを担当するCanacoは「メジャーデビュー作としてアルバムを皆さんに届けられること、心からうれしく思います。この1枚には、女性だからこそ抱く光と影、強さともろさ−そんな二面性をぎゅっと詰め込みました。これからも、私たちにしか歌えない“愛の物語”を音楽に乗せて、ひとつつひとつ大切に届けていきたいです。4月末から始まるワンマンツアーで、直接思いを伝えられる瞬間を今からとても楽しみにしております」とコメントを寄せた。