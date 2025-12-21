日本代表の田中碧が所属するリーズが好調だ。



リーズはプレミアリーグ第17節で鎌田大地が所属するクリスタル・パレスと対戦。前半だけでドミニク・カルヴァート・ルーウィンが2ゴールを決めてリードを得ると、後半はイーサン・アンパドゥ、アントン・シュタッハに得点が生まれた。



後半アディショナルタイムに失点してしまったが、それでも最終スコアは4-1の快勝に。



リーズはこれで直近4戦無敗。2勝2分で勝ち点8を稼ぐことに。





好調リーズのキーマンは間違いなくカルヴァート・ルーウィンだろう。今季は11試合で7ゴール、直近6試合で6ゴールと固め取りしている。得点ランキングはこれで5位。アーリング・ハーランド、イゴール・チアゴ、ウーゴ・エキティケ、アントワーヌ・セメンヨに次ぐスコアラーとなった。カルヴァート・ルーウィンのキャリアハイはエヴァートン時代の20-21シーズン。当時は33試合で16ゴールを奪っている。『LeedsLive』ではリーズの指揮官であるダニエル・ファルケ監督が得点を量産するカルヴァート・ルーウィンのパフォーマンスに言及した。「彼はこのリーグで最高のイングランド人ストライカーの一人だと私は感じている。質の高い選手で、安定したパフォーマンスを披露している」「ただ、まだシーズンは終わっていない。彼はもっとゴールを決めたいと思っている」「彼は数週間、数カ月ではなく、シーズンを通し実力を証明しなければならない。今は時期尚早だ。彼は頑張り続ける必要がある」