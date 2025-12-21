コヴァチッチ、ストーンズは怪我 ロドリもメンバー外が続く。ニコ・ゴンザレス代役不在のシティ。バイエルンのパブロヴィッチ注視
プレミアリーグ第17節ではホームでウェストハムと対戦したマンチェスター・シティ。
開始早々にアーリング・ハーランドの得点でリードを得ると、前半のうちに追加点。後半にはこの日2点目となる得点がノルウェー代表FWに生まれ、結果3-0の快勝となった。
これでリーグ5連勝、公式戦では7連勝と好調を維持している。
ただ、気になるのは選手層の薄さだろう。特にアンカーは現状ニコ・ゴンザレスのみ。
『Team Talk』によると、シティはこの状況を変えるべく、バイエルンのアレクサンダル・パブロヴィッチに注目しているようだ。
クラブはパブロヴィッチを最もロドリのプレイスタイルに近い人物だと評価しており、ドイツの絶対王者からの引き抜きを画策している。
同選手を高く評価しているのはシティだけでなく、プレミアリーグではチェルシーも獲得に手を挙げているクラブだとか。
ただ、バイエルンはパブロヴィッチを特別な選手と高く評価しており、そう簡単に手放すつもりはない。もし売りに出されるとすれば、1億ポンド、日本円にして約211億円以上の移籍金が必要になるとみられている。