◆フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会 最終日（２１日、東京・代々木第一体育館）

女子フリーが行われ、ショートプログラム１位から出た坂本花織（シスメックス）が１５４・９３点、合計２３４・３６点で優勝。１９８５年から８連覇した伊藤みどり以来、５人目の５連覇を達成し、２６年ミラノ・コルティナ五輪代表に内定。日本女子では史上初めて、３大会連続の五輪出場を決めた。

現役引退を表明し臨む今季。１８年平昌は６位、２２年北京五輪が銅。団体銀メダルにも貢献した。２５歳となった日本女子のエースは「中途半端に２年、３年とやるより、いい区切り。次（３０年五輪）を目指すとしたら２９歳なので、不可能」と決断。フリー「愛の賛歌」は１２年前、鈴木明子さんが舞って憧れたプログラムに決めた。ＧＰファイナルは３位など苦杯もなめたが、全日本で有終Ｖ。全日本最後の演技をファンに届けた。

今大会の優勝者は一発内定となり、２０日に優勝を決めた男子の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝とともに、坂本が代表権を獲得した。男女とも残る２人は、この日、日本連盟の強化部で候補が決まり、理事会と選考委員会をへて決まる。

チームジャパンのエースとして、ミラノに乗り込む坂本。掲げる目標は複数の「銀メダル以上」だ。最後の五輪で、最高の結果を残す。