◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が最終日を迎え、「X JAPAN」のYOSHIKI（年齢非公表）が来場した。

自ら作詞作曲を手掛けた「Miracle」で世界ジュニア3連覇中の島田麻央（17＝木下グループ）がフリーを滑っており、大会前には本紙を通じて「自分に勝って、ミラクルを起こしてくれることを願っています」とエールを送っていた。

サッカー、柔道、空手、バレエダンスなど、YOSHIKI自身も小さい頃からスポーツに触れてきた。ロサンゼルス在住でドジャースの試合で国歌演奏をすることもあり、現在は野球を見ることが多いというが、フィギュアスケートは冬季五輪で最も好きな種目。「肉体的に凄いことをやっているのに、それを華やかに演じないといけない。その“魅せる”というところに僕たちの世界と通じるものがある」と語る。

ジュニア年代の島田は年齢制限によってミラノ・コルティナ五輪には出られない。だが、この全日本選手権はシニアの選手たちとも戦う年に一度の機会。過去3大会の成績は3、3、2位となっていた。