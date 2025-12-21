SEKAI NO OWARI、来年ドームツアー開催決定 京セラドーム＆東京ドームで計4公演 タイトルは『THE CINEMA』
SEKAI NO OWARIがオフィシャルYouTubeチャンネルで実施したライブ配信にて、ドームツアー『DOME TOUR 2026「THE CINEMA」』の開催を発表。2026年7月11日、12日に京セラドーム大阪、8月15日、16日に東京ドームで計4公演を行う。
【写真】セカオワの注目のドームツアー！『DOME TOUR 2026「THE CINEMA」』キービジュアル
ツアータイトル『THE CINEMA』からは、"映画"をテーマとした新たな世界観が想起される。テーマパークのようなライブ演出で知られるSEKAI NO OWARIが、15周年という節目にどのようなステージを作り上げるのか、期待が高まる。
また、発表に合わせてメインビジュアルと特設サイトも公開され、12月23日からはファンクラブ会員向けの先行受付も開始する。
SEKAI NO OWARIはきょう21日午後8時より、オフィシャルYouTubeチャンネルでライブ配信を行い、久しぶりとなる配信にファンから注目が集まっていた。
2022年には自身初の4大都市ドームツアー『Du Gara Di Du』で約20万人を動員、昨年は史上最大規模となる約35万人を動員したアリーナツアー『深海』を成功に収めたSEKAI NO OWARI。今年はアジア7都市を巡るASIA TOUR 2025『Phoenix』を開催し、来年はメジャーデビュー15周年を迎える。今後の活動にも注目が集まる中でのツアー開催の発表となった。
■『SEKAI NO OWARI DOME TOUR 2026「THE CINEMA」』
大阪・京セラドーム大阪
2026年7月11日（土）OPEN16:00／START18:00
2026年7月12日（日）OPEN15:00／START17:00
東京・東京ドーム
2026年8月15日（土）OPEN16:00／START18:00
2026年8月16日（日）OPEN16:00／START18:00
【写真】セカオワの注目のドームツアー！『DOME TOUR 2026「THE CINEMA」』キービジュアル
ツアータイトル『THE CINEMA』からは、"映画"をテーマとした新たな世界観が想起される。テーマパークのようなライブ演出で知られるSEKAI NO OWARIが、15周年という節目にどのようなステージを作り上げるのか、期待が高まる。
SEKAI NO OWARIはきょう21日午後8時より、オフィシャルYouTubeチャンネルでライブ配信を行い、久しぶりとなる配信にファンから注目が集まっていた。
2022年には自身初の4大都市ドームツアー『Du Gara Di Du』で約20万人を動員、昨年は史上最大規模となる約35万人を動員したアリーナツアー『深海』を成功に収めたSEKAI NO OWARI。今年はアジア7都市を巡るASIA TOUR 2025『Phoenix』を開催し、来年はメジャーデビュー15周年を迎える。今後の活動にも注目が集まる中でのツアー開催の発表となった。
■『SEKAI NO OWARI DOME TOUR 2026「THE CINEMA」』
大阪・京セラドーム大阪
2026年7月11日（土）OPEN16:00／START18:00
2026年7月12日（日）OPEN15:00／START17:00
東京・東京ドーム
2026年8月15日（土）OPEN16:00／START18:00
2026年8月16日（日）OPEN16:00／START18:00