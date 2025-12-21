漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝戦が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系で生放送され、5年連続決勝出場の真空ジェシカが話題を集めた。

真空ジェシカは5番手で1回目のネタを披露。つかみでは、ボケの川北が唐突に「足こきげんき教室」。審査員席に座るフットボールアワーの後藤が、MCを務める「THE W」の昨年大会で「足腰げんき教室」のコンビ名を「足こきげんき教室」と言い間違えた“事件”をイジり、後藤を苦笑いさせた。

当時ファンの間でも大きな話題になった言い間違え。今回のイジりも「足こき元気教室で腹ちぎれたわwww」「足こき元気教室www後藤さんも苦笑い」「足こきげんき教室いじってくるの最高」「足こきげんき教室やりやがったwwww」と大反響だった。

川北はネタ終わりでも、感想を聞かれ「今日は質のいいお客さんで本当によかった」。今月開催された「THE W」で審査員を務めた霜降り明星の粗品が「普段質の悪い客の前でしかネタを試せてない」と辛口審査し炎上した“事件”をイジり、ガクから「やめろ！粗品さん」とつっこまれた。

この様子にも視聴者が反応。「質のいいお客さんやばいwwww」「粗品ネタまで入れる余裕がさすがだよ」「質のいいお客さん！さすが真空ジェシカ！」などの声が上がった。