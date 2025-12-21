おとめ座は「まるでエスパー気分」 12星座もっちぃ占い｜12/22〜28

12/22（月）〜28（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

🎉 牡羊座：28日（日）は「推しの裏情報を手にする」

牡羊座のあなたは、オンラインのコミュニティで、よい情報を得ることができそうです。28日（日）は、推しに関する素敵な裏情報を手にすることができるかも♪

22日（月）は、情報不足で余計なものを買ってしまいそうな予感です。同居している家族がいるなら、晩御飯のお弁当をみんなで買ってこないようにしましょう。

💰 牡牛座：22日（月）に「見つけたいいものは今週中に」

牡牛座のあなたは、なんとなく気になるけれども買わずにスルーしたものを、やっぱり戻って買っちゃいましょう。22日（月）は、お宝発見の運気が上昇します。この日に見つけたいいものは今週中に買うべきです。

同時に、うっかり攻撃的な言葉が出てしまわないように注意しましょう。24日（水）は、優しさを忘れてしまいやすいときです。人をいたわっていれば、すべて◎です。

🤝 双子座：23日（火）は「関係を壊さず適度に動ける」

双子座のあなたは、近づき過ぎたことにストレスを感じている人がいるならば、今週は少し距離をとりましょう。関係を壊さずに適度なブレイクをとるなら、23日（火）に動くのが最善です☆

25日（木）は、丁寧に仕事をしすぎないほうがいいかもしれません。頑張ったことがやり直しになってしまうおそれがありますので、修正するのが苦にならない働き方を！

🎉 蟹座：27日（土）は「推しに関する吉報が」

蟹座のあなたは、エンタメ運が⚪︎。27日（土）は、推しに関する幸せな出来事がありそうな予感です。何が起こっても大丈夫なように、心の準備をしておきましょう。

また、大切な人から送られてくるメッセージの中身を、読み間違えてしまうことがあるかもしれません。23日（火）は、文字を丁寧に読むようにしましょう。

💼 獅子座：27日（土）は「来年に向けたいいアイデアが浮かびそう」

獅子座のあなたは、来年のお仕事に向けたとてつもなくいいアイデアが浮かんできそうな1週間です。27日（土）は、お仕事に関する考え事をするのに最適です。

さらに、自分が相手をどのように評価しているか、その本音が漏れやすい1週間です。25日（木）は、「ちょっと嫌いかも」と思っている人との関わりには注意しましょう。

🤝 乙女座：22日（月）は「エスパーのように人の気持ちがわかる」

乙女座のあなたは、人との心の波長が、ぴったり重なりやすい1週間です。とくに22日（月）は、エスパーにでもなったかのように人の気持ちがわかるでしょう♡

同時に、一瞬の判断を迫られる機会が多くなりそうな予感です。24日（水）は、焦りすぎるとミスをしますので急かされても気にしないようにしてください。

💼 天秤座：23日（火）は「判断力が冴えわたり評価される」

天秤座のあなたは、仕事運がよい星回り。23日（火）は判断力が冴えわたり、お仕事で人から評価されやすい日になりそうです。思いついたことはすぐ口に出すようにしましょう。

さらに、遊びに出かけるときは、行き先をしっかり吟味しましょう。28日（日）は、混雑度合いや予算を誤解するリスクが高まるので注意が必要です。

💼 蠍座：27日（水）は「仕事のモチベーションを高められそう」

蠍座のあなたは、仕事運が⚪︎。27日（土）は、とてもいいことがありそうな予感です。自分がどれほど必要とされているかがわかり、お仕事へのモチベーションを高めることができそう！

また、いずれ売っちゃおうって思っているものを、汚さないように注意しましょう。23日（火）は、高級品に汚れが降り注ぎやすい星回りです。

🤝 射手座：27日（土）は「相手を知ろうとすることで関係が深まる」

射手座のあなたは、インタビュー上手になれる1週間です。他人に興味を持って徹底的に質問を浴びせましょう。27日（土）は、相手を知ろうとすることで関係を深めることができます。

一方で、資料の見落としや連絡の遅れが出やすいときです。既読をつけたかどうかだけでコミュニケーションの管理をしているなら、26日（金）はより慎重になるべきかも！

💼 山羊座：25日（木）は「交渉事をするなら最善」

山羊座のあなたは、仕事運が好調。25日（木）は、人の心を納得させる力が高まります。交渉事をするならば、この日が最善です。自分の理想をしっかり主張しましょう。

24日（水）は小さな心の摩擦が表面化しやすいときです。イライラしてる気持ちがあるならば、爆発させるよりも丁寧な言葉で伝える方法を選んでください♪

💼 水瓶座：23日（火）は「圧倒的な成果をあげられる」

水瓶座のあなたは、仕事運に注目。23日（火）は圧倒的な成果をあげることができる日です。細かな部分にこだわりを見せて、仕事の鬼になりましょう。わかってくれる人には伝わります。

小さな出費の積み重ねが負担感につながりやすい1週間です。25日（木）は、正しきおケチを目指して、細かな経費を見直すようにしましょう。

🤝 魚座：27日（土）は「懐かしの縁をあたためるのに最適」

魚座のあなたは、コミュニケーションをとりたいけれど気まずい気がする…と思っている相手から連絡があるかもしれません。27日（土）は、懐かしのご縁をあたためるのに最適な星です。

さらに、お仕事中に孤独を感じやすい星が巡ってきます。23日（火）は、働く場所を工夫するか、必要以上に人に質問することを心がけてください♪

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X