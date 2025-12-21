癒し度満点♡レトロぬいぐるみこれくしょんのコスメ&雑貨が登場

どこか懐かしくて愛らしい表情が人気の「レトロぬいぐるみこれくしょん」。その世界観をぎゅっと詰め込んだコスメ&雑貨シリーズが、粧美堂から登場しました。思わず手に取りたくなるふわもこ感と、毎日のケアに寄り添う実用性を両立。自分用にはもちろん、ちょっとしたギフトにも選びたくなるラインナップが揃っています♡

ぬいぐるみモチーフの雑貨5種

雑貨は全5アイテムを展開。吉徳ぬいぐるみポーチは各2,200円（税込）で〈キャンディ〉〈クリーミーねこ〉〈Qピッピ〉の3キャラクター。

吉徳ぬいぐるみ巾着は各1,760円（税込）で同じく3キャラクター展開です。

吉徳巾着付きヘアターバンは各2,200円（税込）で、＊巾着ポーチ付。

さらに、吉徳シークレットフロッキー前髪クリップは各880円（税込）全8種、ブラインド仕様。

吉徳シークレットぬいぐるみヘアゴムは各1,100円（税込）全8種、ブラインド仕様で、開ける瞬間までワクワクが続きます。

使うたび癒されるコスメ3種

コスメは全3アイテム。吉徳フロッキーマスコット付きリップクリームは各1,870円（税込）で〈キャンディ〉〈クリーミーねこ〉〈Qピッピ〉〈クリーミーうさぎ〉の4キャラクター展開。

※保湿成分配合：ヒアルロン酸(加水分解ヒアルロン酸Na)、シアバター(シア脂)＊ほんのり色つく。ピーチの香り付き。

吉徳フロッキーマスコット付きハンドクリームは各1,870円（税込）。

※保湿成分配合：ヒアルロン酸(ヒアルロン酸Na)、シアバター(シア脂)、アルガンオイル(アルガニアスピノサ核油)。〈キャンディ〉＊フリージアの香り、〈クリーミーねこ〉＊ラベンダーミストの香り、〈Qピッピ〉＊ミルクティーの香り、〈クリーミーうさぎ〉＊フルーツティーの香り。

吉徳シークレットリップバームは各1,100円（税込）全6種、ブラインド仕様。バニラの香りです。

ギフトにも自分用にもおすすめ

可愛さと実用性を兼ね備えたレトロぬいぐるみこれくしょんのコスメ&雑貨は、持っているだけで気分が上がる存在。

全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアのほか、粧美堂公式オンラインストアでも購入できるのも嬉しいポイントです。

お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日のケア時間をもっと楽しくしてみてください♪