◎あすの全国の天気

太平洋側は天気が回復して、晴れ間の戻る所が多いでしょう。関東は、朝は雲が多くても、昼前には晴れ間が広がりそうです。一方、日本海側は、午前を中心に雪や雨の降る所がありそうです。午後は、雪や雨の範囲は次第に狭まる見込みです。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は全国的に前日より低く、日本海側は大幅に低くなるでしょう。前日と比べて、札幌は7℃低い-4℃、青森は12℃低い0℃、秋田は8℃低い1℃、仙台は6℃低い3℃、新潟は4℃低い3℃、名古屋は5℃低い7℃、福岡は7℃低い7℃でしょう。東京は8℃で前日と同じくらい、朝の冷え込みは弱いでしょう。

日中の最高気温も前日より低い所がほとんどです。10℃くらい低い所も多いでしょう。前日と比べて、札幌は7℃低い0℃、青森は13℃低い3℃、秋田は10℃低い3℃、仙台は13℃低い7℃、新潟は10℃低い6℃、東京は7℃低い11℃、名古屋は1℃低い13℃、大阪は3℃低い11℃、福岡は3℃低い14℃の予想です。一気に冬の寒さが戻るでしょう。北風も強めに吹きますので、防寒対策をしっかりとしてお過ごしください。

◎週間予報・西日本と沖縄

24日(水)は広い範囲で雨が降るでしょう。クリスマスの25日(木)も山陰や近畿など、一部で雨が残りそうです。山陰は週末も冷たい雨や雪が降るでしょう。気温は、週半ばは高めですが、週末は各地で真冬の寒さとなりそうです。

◎週間予報・東日本

23日(火)は北陸も晴れるでしょう。24日(水)から25日(木)にかけては広い範囲で傘の出番となりそうです。この先は気温の変化が大きく、東京は、25日(木)は15℃まで上がりますが、28日(日)は8℃どまりとなりそうです。

◎週間予報・北日本23日(火)は日本海側も貴重な晴れ間となりそうです。24日(水)から25日(木)にかけては広く天気が崩れるでしょう。24日(水)は北海道も平地は雨の所が多くなりそうです。次の土日はこちらも真冬の寒さとなるでしょう。