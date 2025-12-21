好き＆行ってみたい「日本の渓谷」ランキング！ 2位「黒部峡谷（富山県）」を抑えた1位は？【2025年調査】
四季折々に表情を変え、訪れる人の心を一瞬で奪う日本の絶景。切り立つ渓谷、とどろく滝、鏡のように澄んだ湖――写真では伝えきれない感動が、各地に息づいています。王道から意外な穴場まで、知られざる魅力が浮き彫りに。次の旅先選びのヒントとして、ぜひチェックしてください。
All About ニュース編集部では、2025年12月12日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「日本の絶景スポット（渓谷・滝・湖など）に関するアンケート」を実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「日本の渓谷」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「黒部峡谷鉄道のトロッコ電車で雄大な峡谷の自然を見たい」（60代男性／宮城県）、「スケール圧巻で景観が唯一無二だから」（20代女性／東京都）、「日本有数の深いV字谷と、エメラルド色の清流が織りなす迫力ある景観が魅力だから」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「神話の舞台としても有名で、滝や奇岩が美しく自然の迫力を感じられ、神秘的で美しいから」（40代女性／鹿児島県）、「壮大な柱状節理の断崖と透き通る川の美しさが圧倒的だから」（40代男性／静岡県）、「行った人がよかったと言っていたり、温泉があるので、観光もしたいから」（40代女性／京都府）といった声が集まりました。
2位：黒部峡谷（富山県）／68票日本有数のV字谷である黒部峡谷（くろべきょうこく）は、日本三大渓谷の1つにも数えられ、手つかずの雄大な自然が残る場所です。富山県を流れる黒部川の侵食によって形成され、深く切り立つ岩壁と、清らかな水の流れが特徴です。観光の目玉は「黒部峡谷トロッコ電車」で、車窓からは新緑や紅葉など、季節ごとに異なる雄大な自然の景観を間近で楽しめます。
1位：高千穂峡（宮崎県）／92票宮崎県高千穂町にある高千穂峡（たかちほきょう）は、阿蘇山の噴火によって生まれた火砕流が、冷え固まり柱状節理となったものが、五ヶ瀬川によって侵食されて形成された峡谷です。国の名勝・天然記念物に指定されており、特に峡谷の断崖から流れ落ちる「真名井の滝」の美しさは格別。ボートに乗って水面から滝を見上げることができ、神話の里らしい神秘的な雰囲気に包まれています。
