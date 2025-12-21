中国国営中央テレビ（CCTV）によると、中国湖北省でこのほど、宝石店から約1783グラムの金（推定価値170万元＝約3740万円余り）を盗んだ男が刑事拘留された。

武漢市公安局に13日午前9時ごろ、宝石店の従業員から金が盗まれたとの通報があった。現場に駆けつけた警察官は、宝石店に隣接する携帯電話修理店のドアの鍵がこじ開けられているのを発見した。警察官は、容疑者がまず携帯電話修理店に侵入した後、仕切り壁を突き破って宝石店に侵入して窃盗に及んだと判断。防犯カメラ映像を20時間余りにわたって調べたところ、事件前に現場付近に現れた白いセダン車に気づいた。運転手が運転中にサンバイザーで顔を隠していたことも不審だった。警察官は運転していた男に関する情報を入手し、複数の犯罪歴があることを突き止め、容疑者と断定した。





警察は16日夜、湖北省通山県で男の身柄を拘束した。男は警察の調べに対し、賭博による借金を返済するため盗んだことを認めた。男は盗んだ金のうち400グラム余りを換金し、残りの1300グラムを先祖の墓に埋めた。警察は埋められた金と売却益の大部分を回収した。（翻訳・編集/柳川）



