米国代表の先発陣が「過去最強」と話題

世界一を目指す米国代表の“本気度”がメンバー選出に現れている。米国代表の公式X（旧ツイッター）は18日（日本時間19日）、来年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にタリク・スクーバル（タイガース）が出場すると発表。「過去最強のローテ誕生」と話題を集めている。

米国代表に加わったスクーバルは今季31試合に先発し、13勝6敗、241奪三振、防御率2.21。奪三振はリーグ2位、防御率はリーグ1位を記録し、オフには2年連続でサイ・ヤング賞を受賞した。“先発最強左腕”の呼び声も高い29歳のメンバー入りで、懸念されていた先発陣にも目処が立った。

ポール・スキーンズ（パイレーツ）とスクーバル、両リーグのサイ・ヤング賞投手とともに、奪三振王のローガン・ウェブ（ジャイアンツ）、今季13勝のジョー・ライアン（ツインズ）が先発ローテーションに入ることが予想されており、これまでの米国代表で最強の先発陣といえる。

4人の年俸総額を見ていくと、スキーンズが1年82万ドル（約1億2900万円）、スクーバルが1年1015万ドル（約16億100万円）、ウェブが5年9000万ドル（約141億9800万円）、ライアンが1年600万ドル（約9億4700万円）で合計1億697万ドル（約169億円）。昨オフに、メジャー歴代最高額の15年総額7億6500万ドル（約1192億円）でメッツに加入したフアン・ソト外野手と比べると、“コスパ”の良さも際立つ。

米国代表の先発陣に日本ファンは戦々恐々。SNSには「急に格上がり過ぎだって」「今年の米チームの先発ローテーション強すぎでしょ」「スキーンズ、スクーバルは強烈だな」「米国代表の面々が日に日にヤバくなってきてる」などの声が寄せられていた。

アーロン・ジャッジ（ヤンキース）がキャプテンを務める野手陣も、本塁打王のカル・ローリー（マリナーズ）やカイル・シュワーバー（フィリーズ）らが名前を連ねており、投打ともに超豪華メンバーで世界一を目指す。（Full-Count編集部）