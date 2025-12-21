¡Ö¤Þ¤Ã¤Ã¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤Ï¤»¤¸¤å¤ó!!¡×CD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤»¤ºÇÐÍ¥¶È¤ÇÈôÌö¡ÄÂç²Ï½Ð±é¤â²Ì¤¿¤·¤¿40ºÐ¸µ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¸½ºß¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ª²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö»äÉþ?¤È¤Æ¤â¥ì¥¢¤Ê2¥·¥ç¡ª¡×
¡¡¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·ÇÐÍ¥¶È¤ÇÈôÌö¤·¤¿¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤¬40ºÐ¤Ë¡Ä¡£¸åÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖNEWS¡×¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥(38)¤ÈÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏÄ¹Ã«Àî½ã¡£
¡¡16Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¶¦±é¤·¤¿2¿Í¤¬¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÆ±»Î¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤ÆÄ¹Ã«Àî½ã¤¯¤ó½Ð¤Æ¤ë!!!!!!¡×¡Ö¤Ï¤»¤¸¤å¤ó¡¼¡¼¡¼!!¡×¡Ö¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë´é¡Ä¤â¤·¤äÄ¹Ã«Àî½ã¤«!?¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤Í!¡×¡Öµ×Êý¤Ö¤ê¤Ë¤ª»ÑÇÒ¸«¤·¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿♡¡×¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ½Ð±é¤·¤¿Ä¹Ã«Àî¤Î»Ñ¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö»äÉþ?¤È¤Æ¤â¥ì¥¢¤Ê2¥·¥ç¡ª¡×¡Ö´ò¤·¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Ä¹Ã«Àî¤Ï1998Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê(¸½¡¦STARTOENTERTAINMENT)¤ËÆþ½ê¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.Æâ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖB.I.G.¡×¡¢¡ÖB.B.A.¡×¡¢¡ÖFour Tops¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤âCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤»¤º¡¢TBS¥É¥é¥Þ¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤êÂè5¡Á10¥·¥ê¡¼¥º¡×(19~2001)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£15Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÃ±ÆÈ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¡¢»ö¼Â¾å¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.Â´¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢20Ç¯NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë ¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£