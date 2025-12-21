¡Ö²¿¡ª¤Û¤ó¤È¤Ë¤É¤æ¤³¤È!!¡×³¿Äâ¥¤¥ï¥¯¥é¤¬à¸µ¥«¥ìá¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¤Î¿²¤½¤Ù¤ê»ÑÅê¹Æ¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¡×¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¥«¥á¥éÌÜÀþ¡Ä¡×
¡Ö¤¯¤Ä¤í¤°¤Ê¡£¾Ð¤ß¤³¤Ü¤¹¤Ê¡×
¡¡ÃË½÷¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö³¿Äâ¡×¤Î¥¤¥ï¥¯¥é(µÜºê¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËºÜ¤»¤¿¼Ì¿¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤¢¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÊÁ°¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×¤Î°ËÆ£½Ó²ð¤¬¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤Ë¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï¡Ö¤¯¤Ä¤í¤°¤Ê¡£¾Ð¤ß¤³¤Ü¤¹¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¡×¡ÖÃç¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤¤!?²¿!¤Û¤ó¤È¤Ë¤É¤æ¤³¤È!!¡×¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¥«¥á¥éÌÜÀþ¡Ä¡×¡ÖÊÌ¤ì¤Æ¤âÃç¤¤¤¤¤Î¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤ÏABEMA SPECIAL¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢9·î¤ËÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸òºÝ´ü´Ö¤Ï4Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£