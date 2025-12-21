¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖÁ´Á³°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¡Ä¡×TBSº´¡¹ÌÚÉñ²»¥¢¥Êà27ºÐ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸á»Ñ¤Ë¾×·â¡ª¡Ö²¿Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ©Éþ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡×
¡Ö¸½ÌòÀ¸¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í!?¡×
¡¡TBS¤Îº´¡¹ÌÚÉñ²»(¤Þ¤¤¤Í)¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬àÀ©Éþ¥³¥¹¥×¥ìá¤Ç¡Ä¡£¸½Ìò¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤È¸«¤Þ¤¬¤¦ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¤¥í¥±¤Ç¤¹¡£²¿Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ©Éþ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢½Ð±éÃæ¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×(Æ±)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡27ºÐ¤Îº´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤¬¸«»ö¤ËÀ©Éþ¤òÃå¤³¤Ê¤·à¥®¥ã¥ë¥Ô¡¼¥¹á¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö#¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤ÆÀ©Éþ¡¡#¥³¥¹¥×¥ì¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤ÇÀâÌÀ¤òÅº¤¨¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´Á³°ãÏÂ´¶¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!¡×¡ÖÀ©Éþ»Ñ°ãÏÂ´¶Ìµ¤¯¤Æ¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¸½ÌòÀ¸¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í!?¡×¡Ö»Ø¤¬¤Ä¤ê¤½¤¦¤ÊV¥µ¥¤¥ó¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¤Í!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£