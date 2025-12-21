´ßÌÀÆü¹á¡¡ÀÖºä¥µ¥¦¥Ê²ÐºÒ¤ËÉ½¾ðÆÞ¤é¤¹¡Ö»ä¤â¸Ä¼¼¥µ¥¦¥ÊÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¡ÖÂ¾¿Í»ö¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´ßÌÀÆü¹á¤¬£²£±Æü¡¢£Á£Â£Å£Í£Á¡Ö£Á£Â£Å£Í£ÁÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¤Ë£Ö£Ô£Ò½Ð±é¡£Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤Ç£³£°Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬»àË´¤·¤¿²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Ä¼¼¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÀ½¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬Æâ³°Î¾ÌÌ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É×ÉØ¤ÏÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¸Ä¼¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Èó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Öº£¤Þ¤Ç¼õ¿®È×¤ÎÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´ß¤Ï¡Ö»ä¤â¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤Û¤ÉÌµ¿Í¤Ê¤È¤³¤í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂ¾¿Í»ö¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÊý¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤¬ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤ëÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ÎÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤ó¤ä¤í¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡£²Ð¤ò°·¤¦¤È¤³¤í¤ÇÈ¯Æ°¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Ø¤ó¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤â¡ÖËÍ¤Îµ²±¤Ç¤Ï¥É¥¢¥Î¥Ö¤Ç¥µ¥¦¥Ê½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÀäÂÐ¤Ë°ú¤¤¤ÆÆþ¤Ã¤Æ²¡¤·¤Æ½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Ð¸³¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤Ê¤ó¤Ç¥É¥¢¥Î¥Ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤Æ¤¤¤¿¡£