£Ä£Ê¼ÒÄ¹¤¬´é½Ð¤·²ò¶Ø¡¡¥ì¥Ú¥¼¥ó²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤ì¹Ô¤°¤¯¡ÖËä¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¥«¥Ã¥³°¤¤¡×
¡Ö£Ò£å£ð£å£ú£å£î¡¡£Æ£ï£ø£ø¡Ê¥ì¥Ú¥¼¥ó¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬£²£±Æü¹¹¿·¤µ¤ì¡¢£³£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö£Ò£å£ð£å£ú£å£î¡¡£ô£è£å¡¡£Æ£é£î£á£ì¡×¡Ê¤ß¤º¤Û£Ð£á£ù£Ð£á£ù¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢£Ä£Ê¼ÒÄ¹¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å½Ð±é¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¡¢£Ä£Ê¼ÒÄ¹¤Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤Ê¤ó¤ÈÇä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¸¶°ø¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤¹¤è¡£¥ª¥ì¡£¼ºí©¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥½¥ó¥°¡¢²ò¸Û¡¢¼Ú¶â¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¤¤¤í¤¤¤íÁ´Éô¥ª¥ì¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬°¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡££Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤¹¤è¡££Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤·ù¤Ç¤Í¡£²»³Ú¤·¤«¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥±¥ó¥«¤·¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«À¤¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈËÍ¤Î´é¡¢½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤Ë¤â½Ð¤º¡¢¶Ê¤À¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥É¡¼¥àËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¥«¥Ã¥³°¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°¤Ë¼«¿È¤Î´é½Ð¤·¤ò²ò¶Ø¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë²áµî¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£åÆ°²è¤Ï²»³Ú°Ê³°¤ÏÈó¸ø³«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£°Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç²ò¶Ø¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼£µ¿Í¤È¶å½£ÃÏ¶è¤ò¥²¥ê¥éÅª¤Ë²ó¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡£Ä£Ê¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö£µ¿Í¤Î£Ì£É£Î£Å¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏºòÆü¡£¥»¥È¥ê¤ò·è¤á¤¿¤Î¤âºòÆü¤Ç¤¹¡£¥É¡¼¥à¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢¥»¥È¥ê¤ò£±£°ÆüÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À°áÁõ¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¤è¤Ê¡×¤È¤é¤·¤µ¤ò¸«¤»¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£