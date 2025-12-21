◆高円宮杯Ｕ―１８プレミアリーグ▼ファイナル 鹿島ユース１―１（ＰＫ３―２）神戸Ｕ―１８（２１日・埼玉）

高校サッカー最高峰リーグ・プレミアリーグの東西王者による優勝決定戦が行われ、東地区王者の鹿島が西地区王者・神戸に１―１で迎えたＰＫ戦の末に３―２で勝利し、ユース年代の３大大会全てで頂点に立った。

鹿島の“怪童”の右足から先制点が生まれた。０―０の前半３７分、ＦＷ吉田湊海（みなと）のスルーパスに抜け出したＭＦ平島大悟が巧みなステップで対面のＤＦを剥がし、右足でゴール隅を射抜いて先制点を決めた。

得点力だけでなく、得点演出力があることも吉田の強みの１つ。「ゴロだと引っかかると思った」と浮き球を選択し「イメージ通りのパスが出せた」と振り返った。

ゴールは決められず「うれしい気持ちもあるし、悔しい気持ちもある」と笑顔は少なかったが、それでも背番号４０はエゴに走らず、チームの勝利のために走り抜いた。

２年生の代での３冠達成となり、３年生として臨む来季はプレッシャーがかかることになるが、常に高みを見据える吉田は「本音は、トップチーム（での活躍）。アピールし続けないといけない」と意気込む。

吉田に課せられる来季のミッションは、トップチームの連覇への貢献か、ユースチームの連覇への貢献か。どちらが主戦場になっても、吉田はクラブへの献身を貫く構えだ。