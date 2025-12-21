今年1月に引退→1か月で電撃復帰の名古屋GK児玉剛が“2度目”の引退表明「自分自身と向き合い続けた16年間」
名古屋グランパスは21日、GK児玉剛(37)が2025シーズン限りで現役を引退すると発表した。
児玉は京都サンガF.C.から愛媛FC、モンテディオ山形、FC東京と渡り歩き、今年1月に現役引退が決定。しかし同年2月、負傷者が出ていた名古屋に電撃加入し、現役を続行することになった。
今季は公式戦の出場はなし。クラブ公式サイトを通じて「一度引退をしてから再びピッチに戻る決断を含め、自分自身と向き合い続けた16年間だったと思います」と振り返り、「これからは、サッカーを通じて得た経験を次のステージで活かしていきます」と語っている。
今後については「また改めてお伝えできればと思いますが、今はただこれからの自分の人生にワクワクしています」とし、「サッカーが大好きです。そして、これからも自分らしく前に進み成長し続けます。本当にありがとうございました」と述べた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●GK児玉剛
(こだま・つよし)
■生年月日
1987年12月28日(37歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
183cm/83kg
■経歴
京都ユース-関西大-京都-愛媛-山形-FC東京-名古屋
■出場歴
J1リーグ:9試合
J2リーグ:179試合
J3リーグ:6試合
リーグカップ:5試合
天皇杯:15試合
■コメント
「「このたび、2025シーズンをもってプロサッカー選手を引退する決断をいたしました。
これまで長い間、サッカーを通じて本当に多くの経験をさせていただきました。
喜び、苦しみ、そしてあの最高の達成感。そのすべてが今の自分を作ってくれています。
これまで所属させていただいたすべてのクラブ関係者の皆さま、共に闘ったチームメイト、スタッフ。
そしてどんな時も応援し続けてくれたサポーターの皆さまには、心から感謝しています。
一度引退をしてから再びピッチに戻る決断を含め、自分自身と向き合い続けた16年間だったと思います。
これからは、サッカーを通じて得た経験を次のステージで活かしていきます。
詳細についてはまた改めてお伝えできればと思いますが、今はただこれからの自分の人生にワクワクしています。
サッカーが大好きです。
そして、これからも自分らしく前に進み成長し続けます。
本当にありがとうございました。」
児玉は京都サンガF.C.から愛媛FC、モンテディオ山形、FC東京と渡り歩き、今年1月に現役引退が決定。しかし同年2月、負傷者が出ていた名古屋に電撃加入し、現役を続行することになった。
今季は公式戦の出場はなし。クラブ公式サイトを通じて「一度引退をしてから再びピッチに戻る決断を含め、自分自身と向き合い続けた16年間だったと思います」と振り返り、「これからは、サッカーを通じて得た経験を次のステージで活かしていきます」と語っている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●GK児玉剛
(こだま・つよし)
■生年月日
1987年12月28日(37歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
183cm/83kg
■経歴
京都ユース-関西大-京都-愛媛-山形-FC東京-名古屋
■出場歴
J1リーグ:9試合
J2リーグ:179試合
J3リーグ:6試合
リーグカップ:5試合
天皇杯:15試合
■コメント
「「このたび、2025シーズンをもってプロサッカー選手を引退する決断をいたしました。
これまで長い間、サッカーを通じて本当に多くの経験をさせていただきました。
喜び、苦しみ、そしてあの最高の達成感。そのすべてが今の自分を作ってくれています。
これまで所属させていただいたすべてのクラブ関係者の皆さま、共に闘ったチームメイト、スタッフ。
そしてどんな時も応援し続けてくれたサポーターの皆さまには、心から感謝しています。
一度引退をしてから再びピッチに戻る決断を含め、自分自身と向き合い続けた16年間だったと思います。
これからは、サッカーを通じて得た経験を次のステージで活かしていきます。
詳細についてはまた改めてお伝えできればと思いますが、今はただこれからの自分の人生にワクワクしています。
サッカーが大好きです。
そして、これからも自分らしく前に進み成長し続けます。
本当にありがとうございました。」
#児玉剛 選手が2025シーズンをもって現役を引退することとなりましたので、お知らせいたします。— 名古屋グランパス / Nagoya Grampus (@nge_official) December 21, 2025
児玉 剛選手コメント️… pic.twitter.com/7UlCC9vzMu