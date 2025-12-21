12月21日、神奈川・Kアリーナ横浜にて『YUURI ASIA TOUR 2025』を開催した、ハイブリッドシンガーソングライター・優里。その楽屋にゆず・北川悠仁、コブクロ・小渕健太郎がそろい、“ストリート三銃士”が集結した。

【写真】ゆず・北川悠仁、コブクロ・小渕健太郎の“ストリート三銃士”が集結

■北川悠仁「熱い歌唱が刺さりました」

この日の北川は、carhartt（カーハート）のロゴ入りキャップに、ベージュのスウェット、こげ茶のパンツという茶系でまとめたコーディネートで登場。隣には、満面の笑みで、両手でサムズアップを見せる優里の姿が。その右隣には、レザージャケットを着たコブクロの小渕健太郎がピースサインしている。

北川は「優里君の熱い歌声が刺さりました」と、優里の歌声について感想を綴り、「小渕君にも会えて嬉しかった」と小渕との再会を喜び、「来年はゆずもまたKアリーナで弾き語りライブ。頑張るぞー！」と、自身のライブに向けて意気込んだ。

■小渕健太郎「ストリート三銃士 嬉しかったー！！」

コブクロも小渕健太郎も自身のInstagramにて、優里との2ショットを投稿。「歌う事に対する心の底からの気持ち、信念を感じる、男らしくも優しい歌声が本当に素晴らしく、且つ、めちゃくちゃ楽しいライブでした」と感銘を受けたようだ。

その後、優里の楽屋にて再会した、ゆず・北川悠仁を交えて3ショットを投稿。

「偶然にも、ゆずの北川君と！ 『えーー！小渕君もきてたのー？』と握手」と再会時の様子を明かすとともに、「ストリートから音楽を始めて、今もみんな、それぞれのステージで頑張ってる こんなに嬉しい事は無いですね みんな、頑張ろう！頑張ろう！頑張れ！」とエールをおくった。

■優里のライブにはTHE RAMPAGEのボーカル・RIKUの姿も

この日のライブには、THE RAMPAGEのボーカル・RIKUも訪れていたようで、自身のInstagramのストーリーズにて「ビリミリオン」をBGMに肩組み2ショットを秘湯。

「カッコ良すぎてジェラシー抱く時間すらなかった。いつか必ず！」と熱いメッセージを綴ると、「いつか一緒に歌いましょう」と優里も同投稿を引用するかたちでメッセージを残した。

THE RAMPAGE RIKU

ストーリーズを見る

https://www.instagram.com/stories/_riku_r.m.p.g_ldh/

■大好きな先輩たちに囲まれ、満面の笑みを浮かべる優里

そして、ライブを終えた優里もInstagramのストーリーズを更新し、ライブを観に訪れた面々への感謝を述べた。

優里 ストーリーズを見る

https://www.instagram.com/stories/yuuri__music__official/