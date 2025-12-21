Snow Man佐久間大介、小林千晃と”二郎”で持論展開 関智一は体型維持に感心「信じられない」
テレビアニメ『ハイスクール！奇面組』（2026年1月9日放送開始、フジテレビ系 毎週金曜 後11：30）の第1話先行上映会が21日、都内で行われ、舞台あいさつに奇面組キャストの関智一（一堂零役）、武内駿輔（冷越豪役）、松岡禎丞（出瀬潔役）、小林千晃（大間仁役）、戸谷菊之介（物星大役）、色男組のキャストのSnow Man・佐久間大介（切出翔役）が登壇。小林と佐久間での“ラーメン二郎”に持論を展開した。
【集合ショット】TVアニメ『ハイスクール！奇面組』声優キャストが集結
小林が「佐久間さんと共通で言えば、ご飯の趣味が…」と言うと、佐久間が「合うんだよね」と賛同。武内は「ラーメンの話もしてたし」というと、関が「何系が好きなの？」と質問し、佐久間は「僕たちは二郎が好きで」とにっこり。
関が「すごいよね！二郎食ってさ、２人ともそのスタイル維持してるっていうのが信じられない」と驚きと感心の表情を見せると、小林は「逆に、ですよね」、佐久間は「野菜いっぱい乗ってるじゃないですか。ヘルシーなんですよ！」と持論を展開した。佐久間は続けて、「野菜炒め作るときも脂使うじゃないですか、一緒じゃないですか」と力強く語った。
さらに小林が「戸谷くんが“鍋二郎”をしてたんですよ」と佐久間に暴露。佐久間は「言ってよ！」とし、小林も「こっち側じゃん！」とニヤリ。小林が「次からお腹すいたよって言ったら…」と言うと、戸谷は「鍋二郎作っていきます」と返し、終始わいわいとトークが展開された。
本作は、ブサイクであることを個性ととらえ、「世の中の歯車となるより、世の中を味付けする調味料になろう」をモットーに、主人公の一堂零たち個性豊かな5人組集団「奇面組」が活躍する学園コメディー。原作者・新沢基栄氏により1980年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）で『3年奇面組』として連載が始まり、キャラクターたちの高校進学に伴い1982年〜87年にかけて『ハイスクール！奇面組』に改題して連載された漫画が原作。1985〜1987年にかけてテレビアニメが放送、1986年にはアニメ映画化されるなど斬新な内容で人気となり、一大ブームを巻き起こした。
小林が「佐久間さんと共通で言えば、ご飯の趣味が…」と言うと、佐久間が「合うんだよね」と賛同。武内は「ラーメンの話もしてたし」というと、関が「何系が好きなの？」と質問し、佐久間は「僕たちは二郎が好きで」とにっこり。
関が「すごいよね！二郎食ってさ、２人ともそのスタイル維持してるっていうのが信じられない」と驚きと感心の表情を見せると、小林は「逆に、ですよね」、佐久間は「野菜いっぱい乗ってるじゃないですか。ヘルシーなんですよ！」と持論を展開した。佐久間は続けて、「野菜炒め作るときも脂使うじゃないですか、一緒じゃないですか」と力強く語った。
さらに小林が「戸谷くんが“鍋二郎”をしてたんですよ」と佐久間に暴露。佐久間は「言ってよ！」とし、小林も「こっち側じゃん！」とニヤリ。小林が「次からお腹すいたよって言ったら…」と言うと、戸谷は「鍋二郎作っていきます」と返し、終始わいわいとトークが展開された。
本作は、ブサイクであることを個性ととらえ、「世の中の歯車となるより、世の中を味付けする調味料になろう」をモットーに、主人公の一堂零たち個性豊かな5人組集団「奇面組」が活躍する学園コメディー。原作者・新沢基栄氏により1980年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）で『3年奇面組』として連載が始まり、キャラクターたちの高校進学に伴い1982年〜87年にかけて『ハイスクール！奇面組』に改題して連載された漫画が原作。1985〜1987年にかけてテレビアニメが放送、1986年にはアニメ映画化されるなど斬新な内容で人気となり、一大ブームを巻き起こした。