SHOW¡ÝWA¡õMATSURI¡¢12¿Í¤Ç²Ú¤ä¤«¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¹â¤á¹ç¤¨¤ë¤Î¤Ï½©¸µÀèÀ¸¤âË¾¤ó¤Ç¤ë¡×
½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡¢SHOW¡ÝWA¡õMATSURI¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡ÖSHOW¡ÝWA¡õMATSURI¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥ó¥Á¡õ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼2025¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¡£º£Ç¯¤â6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×Æ±»Î¤¬¹çÂÎ¤·¡¢12¿Í¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎSHOW¡ÝWA¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö·¯¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤êµÒÀÊ¹ß¤ê¤Î±é½Ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£ÍèÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖÅìµþ¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤Ê¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¾¼ÏÂ²ÎÍØ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¥á¥É¥ì¡¼¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
MATSURI¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ëÃæÌÜ¹õ¡×¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¡×¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¤Ë½ý¿´¡×¤Ê¤É¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡ÖSilent Night¡×¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î²Î¾§ÎÏ¤ÇÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤ò½¸¤á¤¿¡£
¸åÈ¾¤ÏÎ¾¥°¥ë¡¼¥×¤¬¹çÂÎ¤·¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿²Î¤È¥È¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁ´17¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢ÃëÌë·×1200¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
MATSURI¤ÎÌøÅÄÍ¥¼ù¡Ê40¡Ë¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Ï¤Þ¤À³èÆ°¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢·Ð¸³ÃÍ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿SHOW¡ÝWA¡õMATSURI¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¡£SHOW¡ÝWA¤Î±öÅÄ¾¸Ê¡Ê33¡Ë¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤°ã¤Ã¤¿²Ú¤¬¤¢¤ë¡£12¿Í¤Ç¹çÂÎ¤·¤¿»þ¤Ë¹â¤á¹ç¤¨¤ë¤Î¤Ï½©¸µÀèÀ¸¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡£¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Àè·î¡¢¡ÖÂè67²ó¡¡µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£SHOW¡ÝWA¤Î»ûÅÄ¿¿ÆóÏº¡Ê42¡Ë¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö´¶¼Õ¤ò30Æü¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥ì¥³Âç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÍèÇ¯6·î³«Ëë¤ÎÌÀ¼£ºÂ¡ÖÇßÂôÉÙÈþÃË¡¡¿å¿¹¤«¤ª¤êÆÃÊÌ¸ø±é¡×¤Ø¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£SHOW¡ÝWA¤Î»³ËÜ²Â»Ö¡Ê37¡Ë¤Ï¡Ö1¥«·î¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤ÇÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£